D66-Kamerlid maakt ON!-verslaggever uit voor 'fascist' tijdens rondleiding, trekt uitspraak in

Jonathan Krispijn, verslaggever bij de rechtse omroep Ongehoord Nederland, wilde dinsdagavond met draaiende camera een vraag stellen aan D66'er Tjeerd de Groot. Die was op dat moment bezig aan een rondleiding voor internationale bezoekers. ,,We negeren hem altijd”, vertelt De Groot in het Engels aan de groep mensen, terwijl hij naar Krispijn wijst. ,,Omdat het fascisten zijn.”

Krispijn probeerde daarop later verhaal te halen. ,,U noemt mij een fascist. Letterlijk in mijn gezicht. Terwijl u mensen aan het rondleiden bent. Wat is dat voor gedrag?”, vraagt de verslaggever. De Groot negeert hem in eerste instantie, maar komt nu - twee dagen later - via een verklaring op Twitter terug op zijn woorden. ‘ON verspreidt zonder tegenspraak de levensgevaarlijke complottheorie van de omvolking en er is sprake van racisme en nepnieuws. Daar zal ik me altijd tegen verzetten. Maar dit had ik als volksvertegenwoordiger niet over een verslaggever mogen zeggen. Neem ik terug.’

Onacceptabel

Journalisten uitmaken voor fascist is onacceptabel, zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris. ,,Ongeacht wat je van een omroep vindt: parlementariërs horen een journalist niet zo weg te zetten. Ze horen de rol van de journalist te respecteren. Als ze dat niet doen, en overgaan tot dit soort termen, dan schaad je de hele beroepsgroep en geef je tegenstanders munitie om agressief gedrag te vertonen. Het is goed dat De Groot dit inziet en zijn woorden terugneemt.”

De NVJ gaat nog proberen om in contact te komen met Krispijn, die op sociale media fel van leer trekt over de gang van zaken. ‘Afgelopen dinsdag ben ik uitgescholden door Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66). Het is een nieuw dieptepunt in onze democratische rechtsstaat waar journalisten worden bedreigd en geïntimideerd. Kunnen wij ons dit soort partijen veroorloven in het parlement?’, twittert hij.

Klaar met de omroep

Kamerleden van D66 zijn al langer klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de NPO actie onderneemt. Directe aanleiding is het tweede kritische rapport van de ombudsman van de publieke omroep. Hierin wordt gesteld dat de omroep van Arnold Karskens de journalistieke code van de NPO nog steeds op diverse punten schendt, bijvoorbeeld waar het aankomt op de betrouwbaarheid.

,,Dit rapport van de ombudsman legt opnieuw een zorgwekkend patroon bloot bij Ongehoord Nederland”, zei Sjoerd Sjoerdsma (D66) op Twitter. Hij hoopt op een ‘snelle en daadkrachtige reactie van de NPO’. In het eerste rapport over ON! stelde ombudsman Margo Smit dat de omroep eenzijdig gasten uitnodigt en onvoldoende kritische vragen stelt. Dat was aanleiding voor de NPO om de omroep een boete op te leggen.

Ongehoord Nederland noemt het tweede rapport van de NPO Ombudsman ‘in veel gevallen eenzijdig, niet aantoonbaar en subjectief’. Volgens de omroep heeft het opinieprogramma Ongehoord Nieuws ‘de laatste maanden een grote kwaliteitsslag gemaakt’, stelt de omroep op haar website. ‘Maar bij ons opinieprogramma is volgens ons geen sprake van, zoals zij stelt, ‘een patroon van onjuiste informatie’ of het schenden van journalistieke code.’

