D66-Kamerlid stapt op: ‘Tot mijn spijt geen baanbrekende resultaten kunnen bereiken’

Den Boer zat sinds 2017 in de Tweede Kamer en was namens D66 woordvoerder Veiligheid en Binnenlandse Zaken. In die hoedanigheid wist ze geen potten te breken, stel ze vast. ,,Ik heb er veel van mijn energie, creativiteit en enthousiasme in gelegd, maar tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen bereiken’’, aldus Den Boer.

Aarzeling

Den Boer zegt met grote aarzeling uit te spreken dat ze zich meer geschikt acht voor de wetenschap dan voor de politiek. ,,Omdat het voelt als falen dat het me minder goed is gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht. Omdat ik me realiseer dat het niet altijd op waardering kan rekenen als je je kwetsbaar opstelt. Omdat ik als democraat in hart en nieren me geen groter voorrecht kan bedenken dan Kamerlid te zijn.”