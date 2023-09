D66-leider Jetten: ‘Tijd van klimaatdrammen is voorbij’

Jetten riep D66-leden tijdens een partijbijeenkomst in Zwolle op om ‘minder te drammen en meer te doen'. Opvallend, want Jetten liet zich tot voor kort met trots ‘klimaatdrammer’ noemen. Volgens hem is klimaatactie dringend nodig. ,,Maar niet mensen angst aanjagen. Dat gaat ons niet vooruit helpen.’’ Volgens Jetten heeft hij als minister voor Klimaat geleerd dat mensen vooral oplossingen willen horen van de politiek, zoals hoe de energierekening omlaag kan. ,,De tijd van drammen en preken ligt achter ons. We moeten praktische oplossingen aandragen voor boeren, ondernemers en gezinnen.’’ Daarbij moet D66 ook kernenergie omarmen, vindt hij. Het huidige kabinet heeft al voorbereidingen getroffen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales, maar onder een deel van de D66-kiezers ligt dat onderwerp gevoelig. ,,We hebben echter niet de luxe een techniek uit te sluiten’’, vindt Jetten. ,,Naast zon en wind hebben we ook kernenergie nodig om van olie en gas af te kunnen.’’

Verder pleit Jetten voor een andere koers in de gezondheidszorg. Volgens hem heeft de politiek zich te lang in slaap laten sussen door ‘het mantra dat we de beste zorg van de wereld hebben'. ,,Kijk om je heen, dat is niet zo. De wachtlijsten zijn lang, de kosten hoog en in Nederland heb je minder kans om kanker te overleven dan in een land als Zweden. Ja, de zorg is efficiënt, maar dat komt alleen maar omdat de mensen die er werken dat zo onmenselijk hard moeten doen.’’ Hij wil een einde maken aan zorginstellingen die met elkaar concurreren om zo de prijs laag te houden en de kwaliteit te verbeteren. ,,Dat hebben we geprobeerd, maar dat werkt niet.’’