D66-leider Pechtold stapt op: 'Tijd voor nieuwe leiderschap'

Pechtold nam het besluit om op te stappen al eerder. En wijst daarmee van de hand dat zijn besluit gerelateerd is aan recente publicaties. In de media werd regelmatig gespeculeerd dat hij zou vertrekken, maar dit werd telkens tegengesproken vanuit de partij.

Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij, en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen.

'Groot verlies'

Ook Klaas Dijkhoff (VVD) is vol lof: ,,Zijn afscheid is zo verrassend als hij tijdens een debat uit de hoek kon komen. Een bijzonder mens en goed politicus verlaat nu de Kamer. Hij voerde constructieve politiek, zowel in de oppositie als in de coalitie. En natuurlijk een scherp, inhoudelijk debater. Ik wens hem alle goeds.''