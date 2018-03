D66-lijsttrekker boos op Pechtold: afschaffen referendum 'kapitale fout'

,,We hoorden op straat dat mensen niet wilden stemmen op een partij die zo zwabbert." Stokbroeks ging met haar lokale D66-afdeling van 3 naar 1 zetel. Dat is de schuld van de landelijke partijkoers rond het referendum, stelde ze onomwonden.

Het referendum was altijd een kroonjuweel van D66, maar als onderdeel van de huidige regeringscoalitie stemde de partij in met afschaffen van het referendum in deze vorm. Het instrument zou niet goed werken. D66 is nog wel voorstander van referenda in een andere vorm.