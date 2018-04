D66: pas op de plaats met betaling arbeidsgehandicapten onder minimumloon

Volgens Kamerlid Rens Raemakers heeft het kabinetsvoornemen veel losgemaakt en kan de coalitie zich daar niet doof voor houden. Tegelijkertijd houdt hij de mogelijkheid open dat het plan alsnog doorgaat, tot frustratie van de oppositie, die wil dat Van Ark met een geheel nieuw instrument komt. ,,Loondispensatie is niet van tafel'', aldus Raemakers. ,,We moeten heel goed kijken naar de kritische punten.''

Pensioen

Raemakers wil dat Van Ark ook bekijkt hoe gehandicapten tegemoet kunnen worden gekomen die een partner hebben of over vermogen beschikken. Zij komen in het huidige plan niet langer in aanmerking voor een aanvullende bijstandsuitkering. Ook wil hij dat opnieuw bekeken wordt of gehandicapten die loondispensatie krijgen toch (meer) pensioen kunnen opbouwen.

Bij de oppositie overheerst argwaan, omdat Raemakers vooralsnog niet open staat voor de mogelijkheid om een totaal nieuw voorstel uit te werken. ,,Hier worden knollen voor citroenen verkocht", hoonde 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk. Volgens PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk zal moeten blijken wat de uitgestoken hand van de coalitie waard is: ,,Zijn deze partijen echt bereid te luisteren naar de grote, terechte kritiek? Kom met een echt alternatief."

Daar lijkt de VVD geen ruimte voor te geven. De grootste regeringspartij wil wel praten over verbetering van het voorstel, maar houdt desondanks vast aan het instrument van loondispensatie, aldus Kamerlid Chantal Nijkerken-De Haan. Ook CDA-Kamerlid René Peters wil niet tornen aan loondispensatie. ,,We hebben een keurig regeerakkoord waarin staat dat we met loondispensatie werken. Dat staat er niet voor niets."

Noortje

Noortje van Lith is vandaag ook bij het debat aanwezig. Noortje kwam landelijk in het nieuws na haar open brief aan premier Rutte op Facebook. Ze vroeg hiermee aandacht voor de plannen om mensen met een beperking onder het minimumloon te gaan betalen. Daarnaast zouden ze dan ook geen pensioen meer opbouwen.

Noortje van Lith on Twitter De Minister-president schreef in mijn brief we doen er alles aan om iedereen zelfstandig te laten worden. #hoe als we onder het minimumloon worden betaald kan dat niet! #loondispensatie