D66: Strenger optreden politie bij boerenprotest

De politie meldde dat daarbij de wet niet werd overtreden, maar Paternotte heeft daar vragen bij. ,,Volgens mij blokkeerden ze de weg en op de beelden was te zien dat het intimiderend was. Ook dat is bij wet verboden.”



De D66-leider verwijst ook naar het grote boerenprotest vorig jaar, waarbij de snelwegen geblokkeerd werden door tractoren en het Malieveld werd beschadigd. Ook werd in Groningen op de deur van een provinciehuis ingereden.