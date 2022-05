D66-wet Voltooid Leven op de tocht na kritiek Raad van State

De wet gaat over euthanasie voor mensen die niet dood willen omdat ze ongeneeslijk ziek zijn, maar om een andere reden. Volgens het hoogste adviesorgaan is het belangrijk dat vastgesteld kan worden dat mensen echt dood willen, er goed over nagedacht hebben en niet meer twijfelen en dat hun doodswens geen verband houdt met andere problemen, bijvoorbeeld met geld.

De Raad van State raadt aan om meer waarborgen in te bouwen voordat het wetsvoorstel van voormalig D66-Kamerlid Pia Dijkstra in behandeling genomen wordt.

Het advies werd in december 2020 al gedeeld met D66, maar komt nu pas naar buiten in verband met de ‘wet open overheid’, meldt de partij die toch door wil met de wet. ‘We nemen nu de tijd om het advies zorgvuldig te bestuderen', meldt een woordvoerder.

,,Sinds de oprichting van onze partij werken we aan taboedoorbrekende voorstellen die verschil maken in het leven van mensen. Pia Dijkstra diende in 2020 haar initiatiefwetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, beter bekend als de wet voltooid leven, in. Met de wet willen we mensen het recht geven op een zelfgekozen levenseinde. Wanneer de wet wordt aangenomen krijgen ouderen op hoge leeftijd die hun leven voltooid achten de mogelijkheid om met hulp hun leven op een zelfgekozen moment te beëindigen.”