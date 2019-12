D66 wil lachgasverbod kabinet torpederen

Kamerfrac­tie SP dringt aan op onderzoek naar gifdrama op de Lek bij Nieuwegein

11:24 De fractie van de SP in de Tweede Kamer wil dat er een onderzoek komt naar omvang, gebruik en risico’s van fosfine in de Nederlandse binnenvaart. ,,Het gebeurt wel vaker dat schippers rondvaren die zich niet helemaal lekker voelen en die hoofdpijn hebben. We willen weten in welke mate dit valt toe te schrijven aan toegepaste bestrijdingsmiddelen in hun lading.’’