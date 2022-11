D66 wil van Forum af als zij ‘de rechtsstaat ondermijnen’ en dus doet partij wetsvoorstel

Forum voor Democratie Revolte niet realis­tisch in Nederland: ‘Boze burgers worden te makkelijk als bedreiging gezien’

Justitie onderzoekt of Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren de wet heeft overtreden door hardop te fantaseren over een revolutie die de regering ten val brengt. Maar is zo’n revolte überhaupt realistisch?

14 november