D66 zet toch deur op een kier voor abortuspil bij huisarts

Column Alle ophef rond de uitspraken van Blok is vooral hypocriet

8:45 In zijn positie als minister van Buitenlandse Zaken gedroeg Stef Blok zich als een olifant in een porseleinkast. Daar is iedereen het wel over eens. Toch overheerste tijdens het debat eerder een groot roze-olifant-in-de-kamer-gevoel. En niet alleen gisteren in de Kamer.