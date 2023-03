Daders van seksueel geweld tegen vrouwen op Europese sanctielijst

Op initiatief van Nederland staan vanaf dinsdag negen personen en drie instellingen uit Afghanistan, Iran, Rusland, het bezette deel van Oekraïne, Myanmar, Zuid-Soedan en Syrië op een zwarte lijst. Zij kunnen dan niet meer bij bankrekeningen in de EU en mogen niet meer naar landen binnen de EU reizen. Ook wordt het mensen en instellingen binnen de EU verboden om zaken met hen te doen.

Vrouwenrechtenschendingen nemen toe. Volgens de VN gebruiken Russische troepen verkrachting als wapen in de oorlog in Oekraïne. Bij de protesten in Iran schieten veiligheidstroepen gericht op genitaliën, borsten of ogen van vrouwelijke demonstranten, zo zagen artsen in het land eind vorig jaar. De taliban verbiedt het Afghaanse meisjes en vrouwen om naar school te gaan.

,,De minachting voor gelijkwaardigheid en de rechteloosheid die eruit spreekt, schreeuwt om een reactie’’, vindt minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Nederland heeft zich in Brussel sterk gemaakt voor deze nieuwe sanctielijst, die bewust de dag vóór Internationale Vrouwendag wordt gepubliceerd. ,,In een aantal landen gaan de daders over tot de orde van de dag, maar de vrouwen hebben mentaal en fysiek vaak levenslang. Dat mogen we niet accepteren.’’

Topje van de ijsberg

Een VN-rapport uit 2022 wees 49 partijen aan die zich schuldig maken aan seksueel geweld tegen vrouwen, terwijl op de EU-lijst slechts twaalf namen staan. Hoekstra ziet het als ‘een eerste bescheiden stap’. ,,Ik had graag gewild dat het er meer waren geweest, die 49 die de VN noemt is ook maar het topje van de ijsberg.’’ In Europa ‘begint het vaak met enige voorzichtigheid’, stelt Hoekstra, maar hij hoopt dat er later méér namen aan de lijst worden toegevoegd.

Of de namen op de sanctielijst ook echt geld in de EU hebben gestald, is niet bekend. Het is dus de vraag of de sancties hen wel echt raakt. Hoekstra meent echter dat de ‘kracht van de symboliek’ niet moet worden onderschat. ,,Ook zonder directe gevolgen verzetten twijfelachtige regimes zich altijd hevig tegen dergelijke sancties.’’

De namen van de personen die op de sanctielijst komen, worden dinsdag pas bekend om hen geen tijd te geven om geld weg te sluizen uit de EU. De instellingen die worden gestraft zijn detentiecentra in Iran, Syrië en Myanmar.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: