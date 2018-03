Dankzij PvdA-kamerlid Van den Hul durven slachtoffers van geweld eindelijk te praten

Dag in, dag uit voert Kirsten van den Hul telefoongesprekken naar aanleiding van haar ontboezemingen dat zij is gevlucht uit haar relatie omdat ze de mishandelingen beu was. ,,Ik heb ruim 70 mails gehad van mensen die er vaak voor het eerst over schrijven. Die getriggerd werden door mijn verhaal over het schuldgevoel en de schaamte. Ze zetten een eerste stap door mij erover te schrijven. Ik adviseer ze dan: maak niet mijn fout, maar zoek hulp.’’



Het is echt nog steeds een taboe, zo merkte Van den Hul. Er is geen communicatiemiddel waarop geen reactie kwam. Mensen reageerden via sms, WhatsApp, Twitter. Er kwamen 40 reacties op Facebook. Ze hoorde ook verhalen van mensen die niet goed waren geholpen door de politie of andere instanties. En ook mensen uit haar kennissenkring, van wie ze het niet wist, biechtten op dat zij vroeger zuchtten onder geweld achter de eigen voordeur. Of nog steeds.