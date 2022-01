‘Dat Sahla weg moet, is onhandig signaal voor deradicalisering: je bent dus nooit meer welkom’

Magda Jansen (33) is de jongste burgemees­ter van Nederland: ‘Ik zit hier niet omdat ik jong of vrouw ben’

Ze is dol op papieren post, zoekt driftig naar een huis (‘Achter in de rij aansluiten, net als iedereen’) en popelt om naar buiten te gaan en fysieke ontmoetingen te hebben. Magda Jansen (33, CDA) is de jongste burgemeester van Nederland. ,,Ik sta ook gewoon op het schoolplein, dat is een enorm voordeel.’’

22 januari