De eerste negen weken ouderschapsverlof zijn vanaf 2022 deels betaald

Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken is het verlof bedoeld om ouders meer mogelijkheden te geven om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd door te brengen met hun pasgeboren kind. Koolmees: ,,We willen verdeling taken tussen de zorg voor jonge kinderen en werken makkelijker maken.” Door dit al vroeg makkelijker te maken hoopt het kabinet dat ouders eerlijker de taken verdelen.