De hete hangijzers voor het regeerakkoord: klimaat, migratie, stikstof, veestapel en onderwijs

commentaar Shell-uit­spraak rechter wringt

28 mei De aanpak van het klimaatprobleem is een verantwoordelijkheid van iedereen. En dus ook van bedrijven. Dat de Haagse rechtbank olieconcern Shell verplichtte om harder zijn best te doen de CO2-uitstoot terug te dringen, is niet onredelijk in een samenleving waar ook van burgers wordt verlangd dat ze investeren in alternatieven voor cv-ketels of benzineauto’s.