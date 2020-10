De Jonge: Er is weinig reden tot optimisme

Afgelopen etmaal zijn 7997 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een nieuw dagrecord. In de afgelopen zeven dagen werden iets meer dan 50.000 nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 212.000 mensen positief getest. Binnen twee maanden is het aantal gevallen verdrievoudigd.

Dit zorgt ook voor een verdere stijging van ziekenhuis- en ic-opnames. De situatie is daar ‘ernstig’, aldus De Jonge. ,,De reguliere zorg moet steeds verder afschalen, dat is onvermijdelijk.”

Dinsdag kondigde het kabinet al een gedeeltelijke lockdown af, zoals een sluiting van de horeca. ,,We hebben de hamer uit de gereedschapskist gepakt. Het aantal besmettingen moet omlaag, al waren dit geen eenvoudige keuzes. Maar er ligt nu een stevig pakket met verstrekkende gevolgen.”

Coronageweld steeds zichtbaarder

De vicepremier sprak zich uit tegen het coronageweld, dat steeds zichtbaarder wordt in de maatschappij. De Jonge: ,,Je mag nooit je frustraties botvieren op zorgpersoneel, de GGD, handhavers, politici en journalisten. Niemand is nu gebaat bij toenemende polarisatie in de samenleving.”