De Jonge hoeft niet naar Sywert-debat te komen: minister Helder moet wel uitleg geven

De oppositie wilde voorafgaand aan dat debat een compleet nieuw feitenrelaas over de zaak, maar coalitiepartijen blokkeren dat verzoek. Onder meer GroenLinks en PvdA wilden ook dat De Jonge verantwoording aflegt in het parlement, maar de meerderheid vindt dat niet nodig, aangezien hij nu niet meer over Volksgezondheid gaat maar Volkshuisvesting.

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat er meer informatie moet komen: ,,Ik wil gewoon openheid van zaken over de communicatie over de deal, via een nieuw feitenrelaas. Dat is informatie die de Tweede Kamer hoort te krijgen.” PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt ook dat een debat met De Jonge op zijn plaats is: ,,Je mag fouten maken tijdens een crisis, maar wees daar dan eerlijk over, transparant. De pers wordt ook opgetrommeld, dan kan je ook de Kamer informeren.” PVV-Kamerlid Fleur Agema spreekt van ‘CDA-nepotisme van de bovenste plank'. ,,We moeten er deze week een debat over hebben.” SP-Kamerlid Renske Leijten: ,,De Kamer vroeg al eerder een feitenrelaas, daar zat dit appverkeer nog niet in.”