De Jonge komt met uitzondering: geen verbod op cv-ketel in appartement

staatssecretaris Ouders boos op Van Ooijen: ‘Niemand vraagt zomaar hulp voor kind met problemen’

Vandaag komen zo’n 250 ouders, jongeren en hulpverleners bij elkaar in de Jaarbeurs in Utrecht, om met staatssecretaris Maarten van Ooijen te kijken of ouders écht te snel hulp vragen voor hun worstelende kinderen. Of krijgen zij de schuld, nu jeugdzorg op instorten staat?