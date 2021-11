De Jonge roept ziekenhuizen op: ‘Schaal zorg af, neem coronapatiënten uit piekregio's over’

UpdateZiekenhuizen in het land moeten reguliere ingrepen uitstellen en hun eerlijke deel van coronapatiënten overnemen. Dat zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) na een noodkreet over ‘code zwart’ van de Limburgse ziekenhuizen. ‘Ziekenhuizen moeten andere zorg afschalen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Heel vervelend, maar het moet'.

Dat zei De Jonge na het vragenuurtje in de Tweede Kamer dinsdag. Hij wil niet overhaast overgaan tot nieuwe maatregelen nu de cijfers blijven oplopen. ,,Dat moet op basis van een goed OMT-advies", zei de minister in het vragenuur. ,,Dat krijgen we later deze week. Je wil eerst weten: volgen de cijfers de prognoses, wat laat ons gedrag zien?”

Kamerleden reageren geïrriteerd over het vermeende trage tempo van ingrijpen nu GGD’en overspoeld worden door testafspraken en ziekenhuizen de noodklok luiden: ,,Ziekenhuizen kunnen het nu niet aan”, refereert PvdA-Kamerlid Attje Kuiken aan het bericht van de Limburgse ziekenhuizen, die stellen dat er een zorginfarct dreigt. ‘We stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast. Dat betekent feitelijk een code zwart op lokaal niveau’, melden de bestuurders van hospitalen in onder meer Roermond, Maastricht en Sittard.

Nog niet alarmfase 1

Maar volgens De Jonge is het landelijk nog niet alarmfase 1, met momenteel bijna 1600 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan ruim 300 op de IC’s. Er liggen nu duizend mensen op de intensive care-afdelingen (covid en non-covid opgeteld) in Nederland.

,,Ze kunnen opschalen naar 1350 plekken in totaal in Nederland. Maar in Limburg is het druk, zeker. We hebben een opschalingsplan gemaakt, daar moeten de ziekenhuizen zich wel aan houden. Het moet eerlijk worden verdeeld. We moeten solidair zijn. Dus andere ziekenhuizen moeten ook andere zorg afschalen om ruimte te maken voor coronapatiënten. Dat is heel vervelend, maar het moet wel.”

GGD’s verspreid over het land kampen ondertussen met een enorme stijging van het aantal testaanvragen. GGD GHOR Nederland spreekt van een ‘explosieve toename’, waardoor een online afspraak maken geregeld mislukt en de telefoonlijn overloopt. Het feit dat de gemeentelijke gezondheidsdiensten overvallen lijken, ergert partijen in de Kamer. ,,Wachtrijen lopen op, soms is de capaciteit juist afgeschaald, hoe kan dit?”, zei GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

Geen inschattingsfout

De Jonge ontkent een inschattingsfout gemaakt te hebben: ,,In anderhalve week tijd is het aantal tests gestegen van ruim veertigduizend naar 75.000 per dag. Er was een opschalingsplan, maar de werkelijkheid van vandaag was niet voorzien in de prognoses. Het gaat veel rapper. Dus het is waanzinnig wat de GGD nu laat zien. We kunnen deze week wel eens meer dan één miljoen tests uitgevoerd zien, indrukwekkend dat we dat voor elkaar krijgen met elkaar in dit landje.”

Het kabinet wil wel sneller beginnen met de boosterprik, de extra inenting die het immuunsysteem moet oppeppen. Dat zou pas vanaf december gebeuren, maar De Jonge kijkt of het eerder kan, ook na kritiek van experts en Kamerleden.

,,Daarover wil ik vrijdag meer melden. Half oktober hebben we de Gezondheidsraad opnieuw advies gevraagd over de boosterprik. Dat was uit voorzorg: de afname van immuniteit tegen ernstige ziekte zien we namelijk nog niet echt in de Nederlandse gegevens. Maar toch hebben we na positief advies van de raad de uitvoering in gang gezet. Dan vind ik vier weken een reële termijn. Maar natuurlijk heb ik dingen in gang gezet om eerder te beginnen, zoals u ook zegt. Natuurlijk.”

Situatie bemoeilijkt

De situatie in de Limburgse ziekenhuizen wordt bemoeilijkt doordat een deel van de patiënten niet of nauwelijks kan worden overgedragen naar andere regio’s, legt een woordvoerster van het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) uit.

De verpleeg- verzorgingstehuizen en thuiszorginstellingen (VVT) in Limburg kampen, net als in andere regio’s, met een personeelstekort. Dat is opgelopen door de coronapandemie. Daarnaast wonen er in Limburg relatief veel ouderen, legt de woordvoerster uit. Die combinatie zorgt volgens haar voor een ‘verstopping’ van de zorgketen: dat wil zeggen dat mensen eigenlijk weg mogen uit het ziekenhuis, maar niet kunnen doorstromen naar vervolgzorg. ,,Daardoor blijven ze dan een ziekenhuisbed bezet houden.”

Het LCPS spreidt coronapatiënten zoveel mogelijk over het land. Waar vorige week dagelijks een handvol mensen werd verplaatst naar een andere regio, gaat dat afgelopen dagen telkens om tussen de tien en twintig mensen per dag.

