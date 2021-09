De Jonge waarschuwt: ‘Wie voor toilet naar binnen gaat, moet ook QR-code tonen’

Het kabinet legt zich bij die wens neer, al benadrukte De Jonge vanmiddag dat iedereen die een voet over de drempel naar binnen zet gewoon een coronabewijs moet tonen. Ook voor een kort toiletbezoek dus. ,,Tenzij er een dixi-toilet naast het terras staat, dan hoef je niet naar binnen. Wie bij horeca naar binnen gaat moet de QR-code tonen. Ik hoor daar heel veel grote woorden over, maar ik denk dat de meerderheid van de Nederlanders in alle nuchterheid denkt: dit is een kleine moeite. In andere landen wordt er al mee gewerkt, in voetbalstadions in Nederland ook al een tijdje. Dat gaat echt prima.”

Nachtleven dicht

Bijna alles kan weer vanaf zaterdag, al blijft het nachtleven op slot. Tussen middernacht en zes uur ‘s ochtends moet alle horeca dicht blijven. In november wordt gekeken of die laatste stap naar ‘het oude normaal’ ook gezet kan worden. Volgens de minister is het nog te vroeg om te zeggen of dat haalbaar is. ,,We hopen dat de maatregelen zo tijdelijk mogelijk zijn. We zetten komende zaterdag een grote stap, die 1,5 meterplicht gaat er af, er gaan grotere groepen samenkomen. Dan hebben we nog echt even die coronatoegangsbewijzen nodig om een snelle stijging van infecties tegen te gaan.”