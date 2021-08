De Jonge wil geen prikplicht bij bedrijven: ‘Maar dilemma’s zijn logisch’

Vanochtend werd bekend dat autobedrijf LeasePlan eist dat iedereen die naar kantoor terug wil, volledig ingeënt is tegen het coronavirus. Vakbonden reageerden fel op dit plan.

,,Een werkgever mag geen plicht opleggen als het gaat om een medische situatie als vaccinatie”, zei demissionair minister De Jonge vanmiddag na corona-overleg op het Binnenhof. ,,Wel zijn er dilemma’s: een werkgever wil een veilige omgeving creëren voor klanten, ook voor andere collega’s. Of neem de zorg: je wil als kind vast weten of de verpleegkundige die je oude moeder verzorgt gevaccineerd is. Dus die dilemma's zijn logisch, werkgevers en werknemers zijn en gaan daarover nog in gesprek.”

Als dat ‘gesprek op de werkvloer’ tot een impasse leidt, zou dat tot ‘aanvullende voorstellen van het kabinet’ kunnen leiden, aldus de minister. ,,Maar wetswijzigingen kosten ook tijd.”

September-versoepelingen

Het kabinet wil 20 september verder versoepelen, maar of dat kan doorgaan, is onbekend. Dat hangt onder meer af van de infectie- en ziekenhuisdruk en de vaccinatiegraad van dat moment.

,,We werken ernaartoe, maar je wikt en je weegt de scenario’s. Wanneer kan dat verantwoord? De echte heftige epidemische fase lijkt achter de rug, maar deze overgangsfase is behoorlijk onzeker.” Scholen beginnen weer de komende weken, ook keren veel mensen terug van vakantie. Het is nog onduidelijk wat de effecten daarvan zijn op het aantal besmettingen en de druk op de ziekenhuizen.

Luister ook naar de nieuwe aflevering van de podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De Jonge denkt dat nog meer vaccineren kan helpen bij het verder heropenen van de samenleving. ,,Van alle ziekenhuisopnames sinds april was bijna 90 procent ongevaccineerd. Daar kunnen we niet schouderophalend aan voorbijgaan. We zitten op 85 procent, maar er is nog heel veel ruimte in de generatie 18-35 jaar, bij 12-17 jaar zitten we op net meer dan vijftig procent. Dus we hebben nog werk te doen.”

Quote Kies gewoon voor vaccinatie. Je kunt niet de rest van de samenle­ving aan het lijntje houden en de druk op de zorg hoog omdat jij je niet wilt laten vaccineren Hugo de Jonge

2 miljoen mensen niet beschermd

Als dat niet gebeurt, vreest De Jonge voor de twee miljoen mensen die ongevaccineerd zijn en alsnog risico lopen in het ziekenhuis te komen. Volgens het RIVM gaan niet-gevaccineerden allemaal in aanraking komen met de veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus. Dat kan volgens de rekenmeesters leiden tot 16.000 à 22.000 nieuwe ziekenhuisopnames (waarvan tussen de 2200 en 3400 op de ic). ,,Dat is het grootste risico dit najaar. Je moet voorkomen dat zij in korte tijd ziek worden. Kies gewoon voor vaccinatie. Je kunt niet de rest van de samenleving aan het lijntje houden en de druk op de zorg hoog omdat jij je niet wilt laten vaccineren.”

Toch wil het kabinet zo snel mogelijk van beperkende maatregelen af. De Jonge noemt het niet te verantwoorden om ‘tot in de lengte der dagen’ beperkende maatregelen op te leggen aan een groep mensen die gevaccineerd is omdat er een andere groep is die zich ‘willens en wetens’ niet laat inenten. ,,De keuze om wel of niet te vaccineren is eigenlijk ook de keuze om in te enten of ziek te worden.”

Volledig scherm De Jonge. © ANP