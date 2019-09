De kiezer is polarisatiemoe: alles voor de gewone man in het midden

PVV-senator Faber onder vuur na versprei­den ‘nepnieuws’ over Groningse steekpar­tij

28 september PVV-senator Marjolein Faber ligt flink onder vuur na haar tweet over de steekpartij op het terras in Groningen. Faber beweerde in het bericht dat de dader ‘volgens betrouwbare bron’ een Noord-Afrikaans uiterlijk en een hekel aan bier had, maar dat de media dat bewust niet wilden melden. Feitelijk gaat het om een 67-jarige verwarde man die door de slachtoffers zelf niet als Noord-Afrikaans wordt aangeduid. Ze spreken van een ‘blanke’ man. Faber zelf blijft bij haar bericht.