De kwestie rond PvdA'er Moorlag is lelijk

Moorlag was, totdat hij eind oktober Kamerlid werd, directeur van een sociale werkplaats in Drenthe waar 400 mensen in dienst waren via een uitzendbureau dat het bedrijf zelf had opgericht. Vlak voor Kerst besliste de kantonrechter dat die constructie niet mag en de werknemers gewoon in dienst moeten worden genomen.



De kwestie is lelijk omdat het bedrijf anticipeerde op een bezuiniging die door het vorige kabinet werd opgelegd op sociale werkplaatsen: 2,2 miljard euro. Door de gekozen constructie konden met minder geld evenveel mensen aan het werk worden gehouden. Wel liepen de werknemers daardoor vergoedingen mis. Er moesten van het kabinet echter 70.000 werkplekken verdwijnen bij de sociale werkplaatsen: veelal mensen die lastig elders aan de slag kunnen.



De kwestie is lelijk omdat de PvdA toen zelf in het kabinet zat. Dat PvdA’ers nu met het vingertje wijzen, is hypocriet. Het toenmalige partijbestuur en de ledenraad hebben zich destijds ook achter die bezuinigingen geschaard waarvan iedereen aanvoelde dat die schuurden.



De kwestie is lelijk omdat de PvdA zich altijd heeft hardgemaakt tegen schijnconstructies. Dat het bedrijf zich daar onder Moorlags leiding volgens de kantonrechter ook schuldig aan maakte, is pijnlijk. Maar dat nu uit angst voor gezichtsverlies ineens om zijn vertrek wordt geroepen, is wat laat. Iedereen wist dit al toen hij op de kieslijst kwam te staan.



En de kwestie is lelijk omdat Moorlag vooralsnog weigert op te stappen, ook al dringen zowel het partijbestuur als zijn politieke leider Lodewijk Asscher daar op aan. Moorlag kan zich terecht slecht behandeld voelen, maar hij heeft niet op eigen kracht voldoende stemmen gehaald voor een zetel. Het zou bespottelijk zijn als hij straks een zetel bezet houdt, zoals zo velen voor hem.