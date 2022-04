De lat ligt hoog voor de opvolger van Ploumen

Coalitie nog niet uit voorjaars­no­ta, overleg gaat volgende week verder

De coalitiepartijen zijn nog niet tot een akkoord gekomen over de voorjaarsnota. De partijen overleggen volgende week verder met de top van het kabinet over het vertimmeren van de begroting. Deze week praatten de politici al urenlang over de begrotingsplannen.

16:30