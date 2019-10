De mens (of hond) achter de politicus vind je op Instagram

Een politicus met ambitie kan allang niet meer zonder Instagram. Wie een band wil opbouwen met zijn kiezers, gunt hun een kijkje in zijn of haar privéleven.

Grote consternatie thuis bij CDA-minister @wopke_hoekstra: het buurmeisje dat afgelopen juni op de konijnen zou passen was vergeten het hok op slot te doen. De konijnen gingen de hort op en wat er toen gebeurde is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het resultaat wel: 'Vier babykonijnen gratis op te halen bij de familie Hoekstra', aldus de vader van vier kinderen op zijn Instagramaccount.



Dat soort berichten vindt @hugodejonge nou leuk, getuige de like die de CDA-vicepremier uitdeelde aan zijn collega - en rivaal om het partijleiderschap. Ook De Jonge is zeer actief op Instagram, net als al die andere politici die branden van ambitie in de aanloop naar de verkiezingen van 2021.

Meer dan op Twitter of Facebook is Instagram perfect voor politici om een persoonlijke band op te bouwen met de kiezer, vertelt socioloog Niels Spierings, die onderzoek doet naar het gebruik van sociale media in de Nederlandse politiek. ,,Voor politici is het ook wel leuk om iets anders van zichzelf te laten zien. Zo kun je in de etalage zetten dat je ook een écht mens bent.''

Volledig scherm @lodewijkasscher Nieuwe sport geprobeerd: waterpolo is zwaar!!! Kansloos verloren van mijn zonen. #oliebollentoernooi #waterpolo #goedevoornemens © privé

Haardvuur

Dus geven politici op Insta maar wat graag een kijkje in hun privéleven. Zo weten we nu dat De Jonge bijzonder gek is op zijn 'meisje' Mireille, zijn jeugdliefde met wie hij onlangs twintig jaar was getrouwd. De minister van Volksgezondheid luidt met haar graag het weekend in voor het knetterende haardvuur in hun Rotterdamse optrekje, een tafereel dat de trouwe Instavolger inmiddels kan uittekenen.

Opvallend is dat De Jonge sinds enige tijd ook zijn twee kinderen herkenbaar in beeld brengt. Dat was hun eigen idee, licht hij toe. ,,Ik ben lang terughoudend geweest, maar op den duur vonden de kinderen dat zelf stom. Zij zitten inmiddels op de middelbare school en posten op Instagram zelf ook foto's van ons gezin. Ze zeiden: 'Pap, kom op.' De afspraak is wel dat ik aan ze vraag of de foto oké is. Ze zijn allebei nogal kritisch of ze er wel leuk genoeg op staan.''

Volledig scherm @hugodejonge Zomerzondagavondwandeling op Zuid. #metmemeisje © privé

Volgens Spierings past dit 'stukje familieleven' bij uitstek bij politici van het CDA en de ChristenUnie. ,,Dat zien we bij die partijen wel vaker.''

Fitboy

Politici met jongere kinderen zijn minder scheutig met foto's van hun kroost. Volgers van PvdA-leider @lodewijkasscher krijgen zijn drie zonen helemaal niet te zien en vader van drie @jesseklaver fotografeert zijn zonen doorgaans op de rug. Geen onbewuste keuzes, benadrukt Spierings. ,,Klaver laat zo niet alleen zijn kinderen, maar óók zijn zorgrol zien.”



Ook weten we nu dat Hoekstra zich graag als fitboy presenteert: de minister lacht zijn volgers regelmatig zwetend tegemoet. En wie de Insta van D66-leider @jettenrob checkt weet inmiddels dat hij bijzonder dol is op zijn uit Kosovo meegebrachte hond Muja, zijn vriend Sjoerd en zijn zus Nicole (bijnaam 'Bolle'), van wie hij onlangs het huwelijk mocht sluiten.

Volledig scherm @jettenrob Mijn allerliefste, beeldschone kleine zusje ‘Bolle’ is gisteren getrouwd met de allerleukste vent ter wereld! ❤️ Wat een romantische ceremonie, wat een gezellige dag en wat een fantastisch feest! Lieve Nicole & Lars: gefeliciteerd 😘 #larsenbolle #timmermanjetten #wedding #trouwen #liefde © privé

Dieren zijn sowieso populair op de politieke Instagrampagina's. Zo trakteert D66-minister @sigridamkaag haar volgers geregeld op plaatjes van haar fotogenieke labradors Goldie en Marjo. Kaag is een late Instabekeerling: ze maakte een profiel aan op verzoek van haar partij, die wilde dat zij - net als Jetten en @kajsaollongren kanshebber voor het lijsttrekkerschap - zichtbaarder zou zijn. Kaag: ,,Je kunt op sociale media ook wat van jezelf laten zien. Ik denk dat mijn partij dat ook best leuk vindt.”

Volledig scherm @sigridamkaag Special treat voor Goldie en Marjo vandaag! 🐶🐶 #dierendag © privé

Hakunamatatas

Bij Jetten en Klaver gaat dat natuurlijker, stelt Spierings. ,,Zij komen uit de generatie die hiermee is opgegroeid. Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat partijen als GroenLinks en D66 vooroplopen met sociale media.''

Liefhebbers van 'slechte woordgrappen' komen aan hun trekken bij VVD-fractieleider @klaasdijkhoff, die in de Zeeman als fan van The Lion King moeilijk kan kiezen tussen de 'Simbag' of de 'Hakunamatatas' - padoempats. ,,Soms jat ik de grappen van mijn vrouw'', verklapt hij. ,,Het is een sport, hoe slechter hoe beter.''

Het fijne van Instagram is dat het minder om harde politiek hoeft te gaan, stelt Dijkhoff, en dat het een manier is om ook met 'gewone Nederlanders' in contact te komen. ,,Op Twitter hoef ik niet iets grappigs te delen. Dan krijg je meteen reacties als: 'Joh, ga eens aan het werk'. Daar zitten vooral mensen met extreme meningen.''

Volledig scherm @klaasdijkhoff Vroeger hadden we scooters. #broers #seemestrollin © privé

Volledig scherm @ jesseklaver Jaaroverzicht! Het was een druk en bewogen jaar. We kregen onze derde zoon, we wonnen twee verkiezingen en met 40.000 mensen liepen we de klimaatmars in de regen. De historische Klimaatwet werd aangenomen, we speelden potjes voetbal én gaven tussendoor tientallen zo niet honderden interviews. . . Ik wil iedereen bedanken voor dit prachtige jaar, mijn lief Jolein, vrienden, familie. Maar ook alle collega's die haast familie zijn. En jou natuurlijk! Voor het kritisch blijven, vragen stellen en liefde geven. . Nu ga ik even een paar weken van de radar en genieten van m'n gezin. Jullie alvast een fijne zomer en vanaf september gaan we weer vlammen ❤️💚🔥 © privé

Volledig scherm @wopke_hoekstra Laatst weer even stoom kunnen afblazen met collega’s @minfinancien tijdens het basketballen. Lengte helpt, maar verder kan ik er bitter weinig van. #basketbal #sport © privé