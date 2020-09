De Mos en Plasman willen naar de Kamer: ‘Als Richard doorschiet, stuur ik bij’

Als geheugensteuntje heeft Richard de Mos een A4’tje met talloze steekwoorden voor zich liggen, op tafel in de steriele fractiekamer van het Haagse stadhuis. De term ombudspolitiek zal er prominent op staan, ‘burger-inspraak’ ongetwijfeld, politiek van onderop, het bindende referendum: zo veel mogelijk directe democratie is het heilige doel van de nieuwe partij. ,,We willen mensen echt een stem geven, laten meebeslissen, niet in de loopgraven blijven hangen”, vertelt de ex-wethouder die vorig jaar zijn baan verloor toen de Rijksrecherche binnenviel in zijn huis en op zijn werkkamer (zie kader onderaan de tekst).