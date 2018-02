De oorlog tegen de sigaret gaat door

Nederlandse diplomaat op het matje in Ankara om erkenning genocide

11:49 Een hoge Nederlandse diplomaat moet in Ankara tekst en uitleg geven over het besluit van de Tweede Kamer om de massamoord op Armeniërs te erkennen als genocide. De zaakgelastigde is volgens staatspersbureau Anadolu opgeroepen door het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.