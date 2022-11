De oplossing voor de VVD schept juist een probleem binnen het kabinet

OM Noord-Hol­land wil 82 politie­rech­ter­za­ken schrappen

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland gaat de rechtbank vragen om 82 strafzaken te schrappen. Op 1 december worden deze ‘oude zaken’ voorgelegd aan de politierechter. Minister Franc Weerwind informeerde de Tweede Kamer hier vanmiddag over tijdens een debat over de begroting van Justitie en Veiligheid.

17 november