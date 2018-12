De Stint is nooit veilig geweest: de weg ligt open voor schadeclaims

De woordvoerster van Van Ark windt er geen doekjes om: compensatie is niet aan de orde. Daar gaan de gesprekken met de branche ook niet over. Terwijl het TNO-rapport definitief aantoont dat het toezicht op de veiligheid van de Stint jarenlang is verwaarloosd. Dus is het afwachten tot de eerste organisatie of de complete branche zich nu meldt met een fikse schadeclaim.



Volgens oud-politica Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, staan de kosten wel degelijk op het programma in de aankomende gesprekken met de overheid. Iedere kinderopvang is nu tegen de 100 euro per week kwijt per stilstaande Stint. En sommige organisaties hebben er tientallen staan.



Gesthuizen vindt het ‘een heel relevante vraag’ aan de bewindspersonen of die rekening naar de ouders moet worden doorgeschoven of dat daarvan ook best een deel door de overheid kan worden betaald.



Nog even een praktisch ding: zelfs een compleet gereviseerde Stint zal de komende maanden nog niet de weg op kunnen. De minister werkt zeker nog tot februari aan nieuwe keuringseisen. Zodat niet langer vernieuwingsdrang, maar veiligheid voorop komt te staan bij de toelating. Want de fouten uit het verleden, die zullen - als het aan deze bewindspersoon ligt - niet meer worden herhaald.



Als het kalf verdronken is...