De storm rond GroenLinks-kandidaat Bouchallikht gaat maar niet liggen

In 2018 trok GroenLinks de stekker uit een links verbond van PvdA, GroenLinks, SP en Nida, een door de islam geïnspireerde partij, in Rotterdam. Er was een vier jaar oude tweet opgedoken, waarin Nida stelde dat de staat Israël gelijk staat aan IS. Partijleider Jesse Klaver bemoeide zich er persoonlijk mee, hij vond dat Nida ‘ondubbelzinnig’ afstand moest nemen van de tweet.

Een Nida-aanhanger die zich op Facebook boos maakte over de houding van GroenLinks (‘laf’), kreeg een like van Bouchallikht, ontdekte GeenStijl vrijdag. Bouchallikht was toen nog een anonieme student, inmiddels is ze een hoge nieuwe binnenkomer op de GroenLinks-kieslijst voor de verkiezingen van 17 maart 2021. Een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geeft ze ook een duimpje omhoog aan een ‘stemadvies’ om op Nida te stemmen. Een post die overigens ook werd geliket door voormalig GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough.

De reactie van GroenLinks is afgemeten. ,,We gaan niet op elke Facebookpost die ze ooit heeft geliket reageren.”

Femyso

Het is niet de eerste keer dat Bouchallikht in het nieuws komt. Kort nadat GroenLinks de kandidatenlijst presenteerde, kwam de 26-jarige Amsterdamse onder vuur te liggen vanwege haar bestuursfunctie bij Femyso. Die islamitische jongerenorganisatie zou banden hebben met de Moslimbroederschap. Bouchallikht zei in een interview met Trouw daarvan nooit wat te hebben gemerkt. ,,Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtegoed.”

Binnen de partij klinkt dat er ‘in de communicatie’ fouten zijn gemaakt. GroenLinks had zelf direct moeten melden dat ze bestuurslid was bij Femyso, valt te horen. Toch is de partij ervan overtuigd dat Bouchallikht bij GroenLinks past en dat ze met haar ‘de verkiezingen in willen’. De partij houdt er wel rekening mee dat er nog meer oude berichten gaan opduiken. ,,Er wordt nu online gezocht naar alles wat ze ooit heeft gedaan.”

‘Ontzettend pijnlijk’

Zo zette GeenStijl dinsdag foto’s online waarop is te zien dat ze aanwezig was bij een demonstratie in 2014 tegen geweld in de Gazastrook, waar Israël werd vergeleken met nazi-Duitsland. Bouchallikht noemde dat op Twitter ‘ontzettend pijnlijk’. ,,Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta.” Ze had ‘direct weg moeten gaan’, maar ‘als twintigjarige student heb ik dat op dat moment totaal niet goed ingeschat’. Ook toen was de reactie van GroenLinks kort: daarmee is de kous af.

Bronnen binnen de partij benadrukken dat Bouchallikht van twee kanten onder vuur ligt. Uit islamitische kring klinkt eveneens kritiek, vooral nadat ze in het Trouw-interview zei dat ze het recht op abortus en het homohuwelijk steunt: ze moest haar hoofddoek maar af zetten, hoorde ze daarop, omdat ze ‘geen goede moslim’ zou zijn.

