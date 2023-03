De trukendoos van D66'er Tjeerd de Groot ontleed: over 'misstanden aan elkaar rijgen' en 'fabeltjes' vertellen

De slimme trucs van Caroline van der Plas: ‘Heel selectief shoppen’ en zes andere tactieken

Door zich te presenteren als outsider met gezond verstand laat Caroline van der Plas de BBB flink stijgen in de peilingen. Tegelijkertijd is ze een uitgekookte parlementariër die donders goed snapt hoe politiek werkt. Vandaag in het stikstofdebat gaat de trukendoos weer open. Zo werkt de methode-Van der Plas.