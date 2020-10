De Tweede Kamer is verbouwd voor 160 miljoen: huiskleur mosterdgeel

Mosterdgeel. Dat is de nieuwe ‘huiskleur’ van de tijdelijke Tweede Kamer. Muren, zitjes, tafels en zelfs de kluisjes voor bezoekers zijn uitgevoerd in een mosterdgele kleur. ,,Messing, dat is de officiële kleurnaam’’, vertelt Linda Nieuwenhuizen, projectmanager van het Rijksvastgoedbedrijf. ,,Als je maar niet opschrijft dat het goud is. Nee, dit is géén goud!’’