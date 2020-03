De ‘uitleenminister’ is de uitzondering op de regel, en blijft dat waarschijnlijk ook

commentaar Bezoekver­bod tehuizen is enorm ingrijpend, erger kunnen we samen voorkomen

19 maart Een bezoekverbod voor verpleeghuizen was op veel plekken al praktijk. Toch is het te begrijpen dat het kabinet een landelijk verbod niet lichtvaardig heeft afgekondigd. Hulpbehoevende ouderen in verzorgingstehuizen kwijnen weg zonder bezoek van hun geliefden. Wie beseft dat sommigen niet lang meer te leven hebben of over een paar weken hun kleinkinderen misschien niet meer herkennen, ziet de zwaarte van dit besluit.