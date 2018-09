'De VVD heeft de publieke sector in diepe crisis gestort'

Een jaar lang trok GroenLinks-leider Jesse Klaver van kantine naar kantine om te luisteren naar gewone mensen. Zondag presenteert hij de lessen die hij trok uit die tour; de partij bouwt er de Amsterdamse poptempel Afas Live speciaal voor om tot kantine. Zijn 'heel stevige' conclusie, stelt Klaver, is dat jaren VVD-politiek de publieke sector in diepe crisis hebben gestort.



,,Politici denken dat de zorg en het onderwijs goed zijn. Althans: onze kinderen krijgen onderwijs, onze mensen worden verzorgd en we horen bij de landen in de wereld waar het heel goed mee gaat. Maar dat is niet dankzij de politiek, maar ondanks de politiek. Dat blijft goed gaan, omdat de mensen al jaren over hun grenzen gaan. Ze maken te veel uren, hebben te veel werkdruk, te veel administratie, te weinig collega's en te weinig salaris. Nu dreigt de pan over te koken."