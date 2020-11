Deal KLM met pilotenvakbond, ook minister Hoekstra is akkoord

De pilotenvakbond VNV is als laatste vakbond akkoord gegaan met een loonoffer voor de duur van de noodlening aan KLM die het kabinet bereid is te verstrekken. Dat meldt KLM. Volgens Haagse bronnen is ook minister Wopke Hoekstra van Financiën akkoord. Daardoor kan de luchtvaartmaatschappij een beroep doen op de rest van het steunpakket van 3,4 miljard euro om de coronacrisis door te komen. KLM kreeg daarvan al ruim 900 miljoen euro.

Eerder stemde vakbond FNV in met de langere periode van loonmatigingen. Die bond was net als VNV niet direct akkoord gegaan toen de extra eis vrijdag door KLM op tafel werd gelegd. De andere vakbonden hadden vrijdag al een handtekening gezet onder een verklaring dat zij tot het einde van de looptijd van de steun bereid zijn tot loonmatiging.

De periode waarover KLM eerder met de bonden afspraken maakte, was korter dan de looptijd van het overeengekomen steunpakket. Hoekstra wilde de garantie dat het personeel inlevert zolang de luchtvaartmaatschappij aan het overheidsinfuus hangt. Mocht het onverwacht snel weer beter gaan en KLM in staat is de lening eerder af te lossen, dan vervallen ook de afspraken over loonoffers, aldus de minister.

Elbers

KLM-directeur Pieter Elbers noemt de afgelopen dagen “ongelooflijk intensief” en zegt dat er grote druk op het bedrijf kwam te staan, met “een negatieve invloed op de reputatie en interne verdeeldheid” tot gevolg. ,,Maar we zijn er uiteindelijk als KLM en vakbonden toch samen uitgekomen. En daar gaat het om. Onze blik kan nu vooruit en naar buiten worden gericht.”

Ook VNV-voorzitter Willem Schmid wil nu vooruit kijken. ,,Het is noodzakelijk om de rust terug te laten keren rondom ons bedrijf. De KLM heeft ons inzicht verschaft en context geboden waardoor wij nu wel hebben kunnen overgaan tot het tekenen voor het gewenste commitment.”

Onder grote druk

Volgens de VNV blijven de eerdere bezuinigingsafspraken van de vliegers overeind en is daarnaast ‘een commitment vormgegeven en van context voorzien voor na die periode en in relatie tot de staatssteun.’ De VNV voerde de afgelopen dagen overleg met de KLM om naar eigen zeggen ‘de bezwaren weg te nemen die met name ontstonden door de wijze waarop op 31 oktober een akkoord moest worden gegeven op dat commitment.’

‘Het behoeft geen toelichting dat de huidige complexe situatie heel weinig ruimte liet tot overleg. De gemaakte afspraken zijn dan ook onder grote druk voor de toekomst van KLM tot stand gekomen. Wij zijn van mening dat in deze situatie met alle dynamieken het bereikte akkoord het best haalbare is op dit moment: voor de vliegers en voor KLM’, luidt het in een verklaring,

Ramkoers

VNV was op ramkoers met Hoekstra, nu de pilotenvakbond als enige bond weigerde zich te binden aan een langjarig loonoffer. Hoekstra eiste dat al het KLM-personeel instemt met matiging van de lonen tot 2025, wanneer de steunoperatie afloopt. De piloten wilden echter maar voor twee jaar tekenen. Hoekstra besloot vanwege die weigering voorlopig niet met extra geld over de brug te komen om de noodlijdende luchtvaartmaatschappij in de lucht te houden.

Pilotenvakbond VNV sloeg volgens het ministerie van Financiën in de zomer het aanbod af om de voorwaarden in te zien die de regering aan KLM stelt voor de 3,4 miljard euro aan steun. Daarmee reageerde het ministerie op uitlatingen van VNV-voorzitter Willem Schmid, die beweert dat het contract ‘geheim’ is en dat hij dus niet precies weet wat de eisen zijn.

Schmid zei in een interview met deze site dat de piloten bereid zijn ruim 20 procent van hun loon in te leveren, maar dat dan wel precies helder moet zijn waar zij voor tekenen. Schmid: ,,Maar nu is de termijn onduidelijk en de inhoud van het contract ook. Dat kan ik niet met mijn leden bespreken. Ik kan niet tekenen om de arbeidscontracten van duizenden mensen aan te passen op basis van een contract dat ik niet heb en niet mag delen. Dat is als voor een hypotheek tekenen waarvan je de voorwaarden niet kent.’’

VNV vroeg eerder vergeefs om een gesprek met Hoekstra. Die vindt echter dat het aan KLM zelf is om met het personeel afspraken te maken. Schmid erkent dat er niets anders op zit dan met het bedrijf afspraken te maken. ,,We gaan dit natuurlijk wel oplossen”, stelt hij. VNV zal volgens hem doen wat noodzakelijk is om KLM te redden. ,,Wat we hebben gedaan, zou voldoende moeten zijn. Als het verder moet, oké, dan gaan we kijken hoe we dat moeten opschrijven.”

