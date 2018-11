Deal over afbouw activiteiten Slotervaart

video Dijkhoff over 'ja dus’-opmerking: 'Ik had het alleen tegen Tim’

12:54 Programmamaker Tim Hofman (30) heeft in zijn documentaire Terug naar je Eige Land slechts een deel van het gesprek laten zien tussen VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en een asielkind dat uitgezet wordt naar Irak. Dat laat de VVD’er weten via Facebook. Dijkhoff kwam gisteravond flink onder vuur te liggen na zijn laconieke opmerking op de 9-jarige Nemr, die vreest een uitzetting naar Irak niet te overleven. ,,Het was nogal een abrupt stukje.”