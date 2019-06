Deal over CO2-taks voor vervuilende bedrijven in zicht

De CO2-heffing voor bedrijven was lang een struikelblok in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Regeringspartij VVD wilde er eerst niet aan. Zo bedacht VVD-minister Eric Wiebes van Klimaat een ingewikkeld boetesysteem voor vervuilers, maar daar maakten de planbureaus gehakt van.



In het nieuwe kabinetsplan hoeven bedrijven geen CO2-belasting te betalen als ze onder een bepaald uitstootniveau van broeikasgas blijven. Wie boven die grens komt, wordt per ton CO2 belast. Dat kostenplaatje begint bij 30 euro per te veel uitgestoten ton in 2021 en kan oplopen tot maximaal 150 euro per te veel uitgestoten ton in 2030. Een groot deel van de opbrengst krijgt de industrie terug in de vorm van groene subsidies.