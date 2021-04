Deel van de oppositie wil notulen ministerraad over toeslagenaffaire openbaar

In ieder geval de SP gaat vragen om alle notulen van ministerraden te openbaren waarin over deze affaire is gesproken, laat SP-leider Lilian Marijnissen weten. ,,Dit is wel explosief”, zegt SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich in de kwestie vastbeet. Het verzoek van de SP kan deels op steun rekenen van PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Hij wil dat het deel van de aantekeningen naar buiten komt waarin dit wordt opgetekend. Notulen van de ministerraad zijn staatsgeheim. ,,Ik weet niet wat er verder nog is besproken”, zegt Nijboer.