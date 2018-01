'Defensie waarborgt veiligheid militairen onvoldoende'

Nalatigheid

De vierkoppige commissie, onder leiding van oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, had als taak verder te gaan waar het rapport van de OVV ophield: heeft Defensie tijdens de missie in het Afrikaanse land nalatig of verwijtbaar gehandeld. Het was één van de belangrijkste opdrachten van de commissie. Maar of Defensie civielrechterlijk of strafrechtelijk aansprakelijk is, daarop geeft het 22 pagina’s tellende rapport echter geen antwoord.



Kamerleden hadden zich voorbereid op een mogelijk ‘explosief’ rapport met verstrekkende gevolgen. Dat lijkt mee te vallen. De OVV concludeerde immers eind september vorig jaar al dat de voor Defensie kenmerkende can-do-mentaliteit de veiligheid van militairen ondergeschikt is geraakt aan de voortgang van de missie in Mali. Die mentaliteit, zo stelt de commissie, mag geen excuus zijn voor onveilig handelen.



Naast Van der Veer namen ook oud-commandant der strijdkrachten Dick Berlijn, hoogleraar burgerlijk recht Carla Klaassen van de Radboud Universiteit Nijmegen en consultant André de Jong zitting in de commissie.