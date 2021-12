Defensiebonden niet enthousiast over Ollongren: ‘Ze zal ons moeten overtuigen’

‘Functie elders’: echtgenote Pieter Omtzigt overweegt landelijke politiek

Ayfer Koç overweegt de landelijke politiek in te gaan. “Dat sluit ik niet uit”, zegt ze in gesprek met Omroep WNL in Het Jaar Van op NPO Radio 1. Op dit moment is Koç, die getrouwd is met zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt, gemeenteraadslid voor het CDA in Enschede, maar daar stopt ze na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 mee.

29 december