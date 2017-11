Dekker: Onderzoek verplichte behandeling tbs-weigeraar

Minister Sander Dekker (justitie) gaat onderzoeken of tbs-weigeraars alsnog die behandelingen opgelegd kunnen krijgen, als ze al in de gevangenis zijn beland.



VVD en PvdA stelden deze week voor dat er meer maatregelen moeten komen tegen gestoorde criminelen die tbs ontlopen door te weigeren mee te werken aan psychiatrisch onderzoek. Het is dan vaak moeilijker vast te stellen of er sprake is van een psychische stoornis, waardoor rechters vaak vinden dat er te weinig basis is om een tbs-behandeling op te leggen, zelfs als er vermoedens zijn van stoornissen. Een rechter kan een tbs-weigeraar nu hooguit tóch tbs opleggen als er documenten liggen van artsen of vanuit opnames in een psychiatrische kliniek in het verleden. Dikwijls zijn die er niet. Zo kon bijvoorbeeld aan Michael P., die wordt verdacht van de moord op en verkrachting van Anne Faber, geen tbs worden opgelegd, terwijl hij eerder twee meisjes had verkracht.



Volgens VVD en PvdA zou, als er een meerjarige celstraf is opgelegd, na twee jaar nog eens naar een verdachte moeten worden gekeken op basis van observaties in de gevangenis. Aan de hand van gedragsrapportages van hulpverleners of gevangenisartsen zou dan alsnog genoeg bewijs voor stoornissen kunnen worden verzameld.