Deloitte bekijkt Sywert-deal, eerste accountantsrapport soms flink gewijzigd na inbreng ministerie

Er volgt nog extra extern onderzoek naar de mega-order mondkapjes: ,,Deloitte streeft ernaar om dit 1 september op te leveren”, schrijft Van Ark. De accountants moeten onderzoeken of de order inhoudelijk, praktisch en juridisch deugde. Van Lienden leverde veertig miljoen mondkapjes voor de prijs van honderd miljoen euro en hield er zelf negen miljoen aan over. Diverse partijen in de Tweede Kamer willen het naadje van de kous weten: waarom ging het ministerie met hem in zee na een negatief advies van het inkoopcentrum? Hoe kwam de CDA’er binnen? Deugde de contracten wel, was de prijs niet te hoog?

Het ministerie zou Van Lienden binnenboord willen houden, zo schreven de accountants: ,,Uit de aan ons ter beschikking gestelde e-mailcommunicatie blijkt dat in overleg tussen VWS en het LCH besloten is dat het beter zou zijn om RGA betrokken te houden. De letterlijke tekst in een e-mail van de voormalig functionaris LCH aan verschillende personen binnen het LCH en aan de functionaris VWS luidt: hij citeerde daarbij president Lyndon Johnson toen hij het had over een gevaarlijke concurrent: “It’s probably better to have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in.”…