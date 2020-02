Den Haag enthousiast over plan Spelen, maar houdt slag om de arm

In de Tweede Kamer blijkt het Olympisch vuur evenmin gedoofd. ,,Natuurlijk gaat mijn sporthart hier sneller van kloppen”, zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen over het idee van een Olympische Spelen in Nederland. En ook VVD-parlementariër Rudmer Heerema is enthousiast: ,,Ik vind het heel gaaf dat er steeds meer grote sportevenementen naar Nederland komen. Met de Formule 1 in Zandvoort en het EK voetbal laten we zien dat we daar ook heel goed in zijn. Waarom zouden we dan niet ook proberen het allergrootste evenement binnen te halen?”



Tegelijkertijd zijn Kamerleden gereserveerd voor de rol van de politiek. VVD’er Heerema vindt het vooral ‘heel verfrissend’ dat er mensen uit het bedrijfsleven en de sport zelf zijn die met het initiatief komen. In 2010 maakte de wens om de Olympische Spelen naar Nederland te halen nog deel uit van het regeerakkoord. Dat ziet Heerema voorlopig niet gebeuren. ,,Wij moeten de trekker niet zijn. Het moet van onderaf komen. Maar ik ben natuurlijk altijd bereid aan te schuiven.”