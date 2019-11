Denk krijgt geen debat over ‘inmenging Israël’ bij motie ChristenUnie

De politieke partij Denk krijgt geen apart debat met het kabinet over ‘inmenging van de Israëlische regering in het Nederlandse parlement via de fractie van ChristenUnie'. Een aanvraag daartoe werd vanmiddag in de Tweede Kamer afgewezen.

Denk wilde een debat over een recente motie die is ingediend door de christelijke partij. Volgens de Israëlische krant Haaretz heeft de ChristenUnie deze Kameruitspraak opgesteld ‘in samenwerking met medewerkers van de Israëlische ambassade in Nederland’.

De aangenomen motie gaat over een uitspraak van het Europees Hof. Dat heeft geoordeeld dat producten afkomstig van Israëlische bedrijven op de Westelijke Jordaanoever, de Golan of in Oost-Jeruzalem als zodanig geëtiketteerd moeten worden. De EU-landen beschouwen deze gebieden namelijk niet als een onderdeel van het Israëlische grondgebied, dus een etiket ‘Israël’ voldoet niet.

Consumenten beïnvloeden

Quote Buitenland­se ambassades mogen zich niet mengen in de Nederland­se politiek Tunahan Kuzu (Denk) Volgens het Hof kan het gegeven dat een levensmiddel afkomstig is uit een Israëlische nederzetting de aankoopbeslissingen van consumenten beïnvloeden. Het weglaten van een dergelijke vermelding kan de consument daarom misleiden. Nederland steunt deze jurisprudentie eveneens, liet minister Blok (Buitenlandse Zaken) deze week weten in een Kamerbrief.



De ChristenUnie vreest dat deze verplichte etikettering alleen ten aanzien van Israël opgelegd zal worden en niet bij andere landen die gebieden bezet houden, zoals bijvoorbeeld Turkije ten aanzien van de bezetting van delen van Cyprus. Dus moet het kabinet zich er in Brussel voor inzetten dat de regels gelden voor álle bezette gebieden, of niet.

Inmenging

Denk wilde vervolgens een debat met het kabinet voeren over deze motie, omdat die dus volgens een Israëlische krant door inmenging van Israël is gefabriceerd. ,,We hebben het in de Tweede Kamer vaak over ongewenste buitenlandse inmenging", vertelt partijleider Tunahan Kuzu.

,,Buitenlandse ambassades mogen zich niet mengen in de Nederlandse politiek. Dus wil ik weten wat er waar is van deze nare bewering in een Israëlische krant. Als die klopt, is dat onacceptabel.“

Zelf wordt Denk al jaren beschuldigd van samenwerking met de Turkse autoriteiten, maar volgens Kuzu zijn die aantijgingen ongegrond. ,,Ik heb mijn vraagtekens bij deze gang van zaken rondom de ChristenUnie, dus moet er opheldering komen.”

Geen steun