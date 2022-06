Denk-leider doet emotioneel beroep op leden, daarna alle kritische moties verworpen: ‘Schijnvertoning’

Alle acht moties werden met een ruime meerderheid van tafel geveegd op de algemene ledenvergadering waar journalisten niet welkom waren. In de moties werd de partij verweten dat er een gebrek aan tegenmacht zou zijn, vermeende vriendjespolitiek en gebrek aan inspraak.

Emotioneel

,,Farid Azarkan deed op het podium een emotioneel beroep op de leden om de moties te verwerpen’’, vertelt een aanwezige, die lever anoniem blijft omdat het een besloten bijeenkomst betrof. In eerste instantie was de partij van plan om iedereen openbaar te laten stemmen, óók over voor de partij gevoelige kwesties. Na veel gesoebat werd toch ingestemd met anonieme stemming, zo verklaren meerdere aanwezigen tegenover deze site.

Partijleider Azarkan kreeg van leden publiekelijk het verwijt dat hij daarmee stemmers probeerde te beïnvloeden. Volgens hem kregen alle leden ‘ruim de tijd om hun kritische punten te delen’. Op Twitter zegt hij ‘trots’ te zijn ‘op de goedwerkende partijdemocratie bij Denk’.

Een opmerkelijke uitspraak, want uitgerekend de indiener van zeven van de acht kritische moties werd vandaag van de ledenvergadering geweerd, zo onthulde deze site vandaag. Aydin Peksert bleek geschorst als lid van Denk. Naar eigen zeggen wordt hij ‘monddood gemaakt’ omdat hij kritiek levert op de partijorganisatie, de dubbele petten en de angst- en ‘juridische afrekencultuur’.

Quote Denk is een omgekeerde wasstraat: je gaat er schoon in en komt er besmeurd weer uit Geschorst Denk-lid Aydin Peksert

,,Het is een patroon: kritische mensen wordt de mond gesnoerd en mijn integriteit wordt op het spel gezet”, vertelde Peksert hierover aan de telefoon. ,,Denk is een omgekeerde wasstraat: je gaat er schoon in en komt er besmeurd weer uit.” Met welke officiële reden het partijbestuur Peksert nu schorst, wil het lid ‘na contact met mijn advocaat’ niet melden.

Voorzitter van het partijbestuur van Denk Ejder Köse, ontkende dat de schorsing verband houdt met de kritiek die Peksert heeft. Maar gek genoeg wil hij ook niet prijsgeven wat er dan wel aan de hand zou zijn. ,,We hopen ook dat de vier andere indieners van zijn moties gewoon naar de vergadering komen, we staan open voor kritiek. Een schorsing is om zeer zwaarwegende redenen, die ik niet mag geven.”

Volgens de kritische leden, zat de zaal vooral vol met leden die afhankelijk zijn van de partij, zoals raadsleden, Kamerleden, Statenleden, potentiële wethouders en medewerkers van de partij. ,,Waar zijn de kritische leden? Die zijn de afgelopen maanden monddood gemaakt, geschorst, geroyeerd en gedreigd met rechtszaken’’, zo staat te lezen in een bericht van anonieme klokkenluiders binnen de partij. Volgens hen had die vergadering maar één doel: ‘aan de buitenwereld laten zien dat deze algemene ledenvergadering een succes is. Niets is echter minder waar’. Volgens de klokkenluiders is het een ‘schijndemocratie’. Als je de mensen met belangen eraf zou trekken, is er ‘minder dan 1 procent van alle leden betrokken bij dit feestje!’ Dus betogen de kritische Denkers: ,,Als dit ledendemocratie is, is Noord-Korea het centrum van beschaving.’’

Zo lijkt de politieke beweging Denk zeven jaar na oprichting een partij met twee gezichten.

Lees er hier meer over: ‘Denk is een omgekeerde wasstraat, je gaat er schoon in en komt er besmeurd uit’

