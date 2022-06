Denk niet te snel dat Mark Rutte aan zijn laatste kunstje bezig is

PVDA-leider Attje Kuiken: ‘Nederlan­ders werken zich drie slagen in de rondte, maar dat loont niet meer’

Ze kan zomaar als laatste PvdA-leider in de geschiedenisboeken belanden. Een gesprek met Attje Kuiken (1977) over opgroeien in armoede, de blokvorming met GroenLinks en de verlossing van een minderwaardigheidsgevoel.

11 juni