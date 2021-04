Derde golf ‘lijkt wat mee te vallen’, kabinet komt met versoepelfases: terrassen open, avondklok weg

Daarna besluit het kabinet definitief. Of de versoepelingen - terrassen en winkels meer open, avondklok weg, thuisbezoek van één naar twee - tegelijkertijd per 21 april kunnen ingaan, is nog onduidelijk. Dat is wel het streven, maar hangt ook af van de actuele epidemiologische situatie en de druk op ziekenhuizen. ,,De experts gaan nog in beraad”, zegt een bron.

Dat het hoger onderwijs per 26 april weer gedeeltelijk fysiek open gaat (met hulp van sneltests) staat wel min of meer vast. ,,Dat is al toegezegd.” De roep om heropening van terrassen klinkt luid, onder meer bij burgemeesters. Het kan effectief zijn om bij mooi weer massale samenkomsten te voorkomen, denken betrokkenen. ,,En buiten zijn de risico's minder groot”, meldt een ingewijde.

Doordat steeds meer mensen de infectie hebben doorgemaakt en/of gevaccineerd zijn (in totaal circa 6 miljoen mensen), moet de druk op de ziekenhuizen vanaf komende maand echt gaan afnemen. ,,We kijken altijd naar wat er wel kan”, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) vanmiddag in een toelichting op de EMA-mededeling over AstraZeneca. ,,We werken aan een heropeningsplan om mensen perspectief te geven richting de zomer, omdat we meer beschermd worden. Die derde golf lijkt wat mee te vallen ten opzichte van de prognoses, maar laten we niet denken dat de zomer er al bijna is.” Dinsdag volgt het besluit, aldus De Jonge. Stap voor stap wil het kabinet de komende maanden de lockdown opheffen, uiteindelijk zullen dan in de zomer slechts basisregels als ‘handen wassen’ over blijven.

‘Domper’

De huidige harde lockdown loopt tot 20 april. De vorige keer durfde het kabinet eerder voorspelde versoepelingen toch niet aan. ,,Ik snap het ongeduld”, zei demissionair premier Mark Rutte toen. ,,Dit valt gewoon tegen. Een enorme domper.” Een iets latere avondklok - 22.00 uur in plaats van 21.00 uur - was het hoogst haalbare.

Het stappenplan is nog niet definitief: vrijdag spreken de experts van het OMT over de gefaseerde versoepelingen, zondag komen ministers met RIVM-directeur Jaap van Dissel in het Catshuis bijeen, maandag spreken bestuurders en burgemeesters erover, dinsdag is er weer een persconferentie.

Gemiddeld komen er nog ruim 6500 infecties per dag bij, ook de druk op de ziekenhuizen is fors: daar liggen volgens het LCPS nu 2558 coronapatiënten, van wie 776 op de intensive care.

Meer mogelijk

De horeca is blij met de beweging die het kabinet lijkt te maken. Maar in het gesprek dat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) morgen heeft met ministers Bas van ‘t Wout van Economische Zaken en Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie zal de branche ook benadrukken dat er wat hen betreft meer mogelijk is op een veilige manier.

In verpleeghuizen meer mogelijk

Verpleeghuizen kunnen coronarestricties versoepelen als zeker acht op de tien bewoners twee inentingen hebben gehad. Dan zijn meer bezoekers welkom, zijn groepsactiviteiten mogelijk. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) zijn deze versoepelingen veilig, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

Ruim een half miljoen bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg zijn inmiddels gevaccineerd. ,,Dankzij het vaccineren daalt het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de sterfte op deze locaties heel sterk.”

Vergeleken met december is het aantal besmettingen in deze instellingen met 90 procent gedaald.

Bewoners die volledig gevaccineerd zijn, mogen straks enkele vaste bezoekers op de eigen kamer ontvangen, zonder dat daarbij een mondmasker of 1,5 meter afstand nodig is. De bezoekers moeten dan wel negatief getest of gevaccineerd zijn. ,,Vaccineren werkt. Dat zien we nu volop in de verpleeghuizen” , zegt minister De Jonge. ,,Daarom kunnen we nu na een lange en spannende tijd voorzichtig weer wat versoepelen. Als er voldoende gevaccineerd is, is een knuffel door vaste bezoekers weer mogelijk. Prachtig toch?”

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willems is ook een eerste fase van de heropening van de horecazaken zelf al een optie. Maar bovenal wil hij duidelijkheid hebben. Dat burgemeesters van de grote steden onlangs al hebben gepleit voor het openen van de terrassen kwam voor hem niet als een verrassing. Ook Willems ziet dat de situatie in bijvoorbeeld stadsparken niet meer te handhaven is.

Hij is blij dat ook het kabinet tot inkeer lijkt te komen. Maar dan is het wel zaak dat er wordt doorgepakt, vindt de voorzitter.

Steun

KHN blijft inzetten op snelle heropening van terrassen en andere horeca onder gelijke en vooral werkbare condities. Daar waar er beperkingen zijn, moeten ondernemers volgens KHN voor 100 procent worden gecompenseerd. KHN pleit voor het voortzetten van die steun na 30 juni als de meeste van de huidige maatregelen aflopen.

De horeca vraagt het nieuwe kabinet ook om regelingen waarbij het vereffenen van coronaschulden via lange terugbetaaltermijnen mogelijk wordt. Waar nodig moeten schulden worden kwijtgescholden. Verder pleit de branche voor lagere werkgeverslasten en een herstartfonds. ,,Uiteraard willen we ook geen lastenverzwaringen”, aldus KHN

