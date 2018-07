Deskundigen pleiten voor strengere sekswet

Deskundigen willen dat het in Nederland – naar Zweeds en Spaans voorbeeld – verplicht wordt om vóóraf toestemming te geven voor seks. Geen toestemming? Dan is sprake van een strafbaar feit en kan iemand worden veroordeeld voor verkrachting.

Nu staat in de wet dat iemand schuldig is aan verkrachting als een persoon is gedwongen tot seks door geweld of intimidatie. ,,Dat is niet genoeg”, zegt Willy van Berlo van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. ,,Bij veel verkrachtingen zien we dat een slachtoffer verlamd is van schrik. Dan verzet het slachtoffer zich niet en is dwang dus niet nodig. Maar iemand wordt wél verkracht.”

Spanje voert om die reden een strengere sekswet in. Deze week maakte de Spaanse premier Sanchez bekend dat seks zónder nadrukkelijke toestemming in de nieuwe wet als verkrachting wordt gezien. Ook Zweden voerde begin deze maand een vergelijkbare wet in, net als eerder onder meer België en Engeland.

18-jarige vrouw verkracht

In Spanje werd een 18-jarige vrouw verkracht door vijf mannen. Zij kregen alleen celstraf voor seksueel misbruik en niet voor verkrachting, omdat volgens de rechter geen geweld was gebruikt. Spanjaarden gingen massaal de straat op uit protest tegen het vonnis.

,,Het is niet zo bijster ingewikkeld”, vindt publiek theoloog Janneke Stegeman. ,,Seks is een activiteit waaraan iedereen wil meedoen. Als dat niet zo is, dan is het geen seks. Ik vind dat een gezonde opvatting, maar het is nu niet zo in de wet geregeld.”

Verbaal toestemming