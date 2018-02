Dijkhoff: beeldeffect voor Baudet bepalend bij aangifte

D66-leider Alexander Pechtold heeft geen goed woord over voor de opvattingen waarmee Baudet in opspraak kwam, en ook niet met zijn reactie op Ollongren. ,,Je ziet op rechts altijd dat ze in paniek raken als ze gepakt worden op de inhoud.'' Pechtold noemde het uitstekend dat zijn partijgenote Ollongren het opneemt tegen discriminatie.



PVV-leider Geert Wilders vindt een debat over een verband tussen IQ en ras 'niet zo interessant'. Het debat moet volgens hem gaan over de 'islamisering' van de samenleving, niet over 'ras, huid of waar iemand vandaan komt'.

Ollongren zelf wees er nog eens op dat zij in haar speech van vorige week opkwam voor Artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt. Over de kwestie-Baudet zei ze verder dat je 'in een volwassen democratie elkaar moet kunnen bekritiseren'.



Baudets fractiegenoot Theo Hiddema hield het bij ontwijkende antwoorden. Hiddema ligt zelf onder vuur omdat hij stelt dat een verband tussen intelligentie en etniciteit 'allang bewezen' is.



Baudet's deed aangifte tegen vicepremier Kajsa Ollongren nadat zij afgelopen vrijdag bij een lezing hekelde dat hij 'ras' betrekt in 'het politieke debat'. Ook weigerde Baudet volgens Ollongren een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing te veroordelen. Die zou in 2016 hebben gezegd dat er een verband bestaat tussen IQ en ras. ,,Ik had ook graag gezien dat zwarte mensen hyperintelligent waren. Maar het is niet zo'', zei hij destijds. Volgens Baudet maakt Ollongren zich echter met haar 'lasterlijke uitspraken' schuldig aan 'demonisering van een volksvertegenwoordiger'.